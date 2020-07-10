Блестящий гол дня от Шевченко в Кубке Англии – он должен был стать поворотным моментом в карьере

В Англии вспомнили роскошный удар Андрея Шевченко по воротам Тоттенхэма, на который возлагали очень большие надежды.

"Фантастический удар Андрей Шевченко за Челси", – так Twitter Кубка Англии представил гол дня в исполнении украинца. Убрал под себя и закрутил в дальнюю "девятку"! Шева забил невероятную красоту Тоттенхэму в четвертьфинале турнира в сезоне-2006/07.

Шевченко тогда переживал тяжелый период в Челси. Партнеры надеялись, что этот гол придаст ему уверенности. "У нас всех на уме было одно – вот это Шевченко, которого мы так долго ждали. Это был грандиозный удар. Мы надеялись, что он станет началом чего-то большого, поворотным моментом в карьере Шевы. Надеялись, что топ-форвард вернется.

Но тщетно – Шева уже никогда не был таким, как в Милане. Дело не в том, что он не забивал. Челси пытался вновь разжечь в нем искру. Каждый старался как-то помочь.

Я думаю, что он просто пришел не в то время. Ему уже было под 30, а в таком возрасте карьера каждого футболиста идет на спад", – рассказывал Джон Оби Микел. Челси выиграл тот Кубок Англии, однако Андрей пропустил финал из-за травмы.

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