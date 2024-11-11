Интер и Наполи расписали ничью в 12-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Претенденты на чемпионство обменялись голами в первом тайме. Мактоминай завершил комбинацию Наполи на угловом, Интер ответил фирменной пушкой Чалханоглу с 24 метров.

Наполи отстоял ничью с Интером и вернул лидерство – Мерет спасал, Хакан положил шедевр, но впервые не забил пенальти

"Нерадзурри" доминировали после перерыва, но во второй раз поразить ворота Мерета не смогли. Не помог даже пенальти за фол Ангисса против Дюмфриса. Чалханоглу вместо дубля влепил в стойку. Наполи даже мог вырвать нелогичную победу, если бы Симеоне на последних секундах не запустил мяч над воротами. Ничья 1:1 еще больше обостряет борьбу за Скудетто.