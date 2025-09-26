"Он был и остается футболистом нашего клуба, другие варианты даже не обсуждаются. Придумывать любую чушь могут только те, кто не является друзьями Динамо. И не только потому, что мы уже заплатили Университатю большую половину суммы, предусмотренной контрактом, но и потому, что Влад – футболист с настоящими бомбардирскими качествами.

Суркисы вынесли вердикт скандальному Бленуце – источник раскрыл неожиданную позицию боссов Динамо

Кроме того, у парня есть характер, он амбициозный, общительный и дружелюбный, что отметили его товарищи по команде. Румынские футболисты, ранее игравшие за Динамо, Флорин Чернат и Тиби Гиоане, были неизменными игроками основного состава в течение 9 и 10 лет соответственно, и мы уверены, что Бленуце также будет играть за нас с большим успехом и забитыми голами много лет подряд", – приводит слова Суркиса Digisport.

Также издание сообщило, что в январе 2026 года Бленуце станет отцом. Вскоре в Киев переберется его теща, поэтому клуб предоставит игроку большую квартиру. Ранее появилась информация, что Динамо готово продать своего новичка зимой.

Напомним, Владислав Бленуце перешел в Динамо из румынской Университати за 2,5 миллиона евро. Контракт с игроком заключен до 2030 года.

