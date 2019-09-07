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Блавацкий: Знаю, как Костышин занимается Колосом

08:27 49 Читати українською
Блавацкий: Знаю, как Костышин занимается Колосом
Богдан Блавацкий / ФК Львов

Главный тренер Львова Богдан Блавацкий поделился ожиданиями от матча 7 тура УПЛ против Колоса.

 

"Ребята получили возможность перевести дух после насыщенного на игровые события августа. Поэтому вчера приводили их в себя физической работой. В дальнейшем будем работать согласно сформированного плана подготовки к выездному противостоянию с Колосом.

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Готовиться ко встрече с командой из Ковалевки будем очень тщательно, ведь я прекрасно знаю, как занимается с командой Руслан Костышин, который акцент уделяет этот специалист физической подготовке и выносливости", – цитирует Костишина официальный сайт Львова.

Поединок состоится 15 сентября после паузы на матчи сборных.

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УЕФА перевел космическую сумму, предназначенную УАФ, оффшорной компании Игоря Суркиса, – Der Spiegel
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Теги
Колос - Львов Колос Колос Львов Львов Руслан Костышин Руслан Костышин Богдан Блавацкий Богдан Блавацкий
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