Блавацкий: В течение недели провели много разговоров с футболистами, хотели, чтобы бразильцы сблизились с украинцами

Исполняющий обязанности главного тренера ФК Львов Богдан Блавацкий прокомментировал поражение от Мариуполя в 28 туре УПЛ.

"В первом тайме играли дисциплинированно. Фарт был на нашей стороне – Фомин не забил пенальти. Во втором тайме посыпались, когда вместо Сабино и Мартана, у которых напомнили о себе старые травмы, вышли новые игроки, после этого игра развалилась.

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Положительный момент в том, что команда играла по-другому, было много ударов, а пропустили мяч в конце, ведь пошли вперед после первого пропущенного мяча. Я не виню игроков.

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Много разговоров провели на неделе, хотели, чтобы бразильцы сблизились с украинцами. Спросили у футболистов, кто читал Библию. 5 бразильцев подняли руку. Я им сказал, что кто без греха, пусть первый бросит в меня камень. Мы не должны обвинять друг друга в ошибках", – сказал Блавацкий в эфире телеканала "Футбол 2".