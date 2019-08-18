Блавацкий: Путем Бруно пойдут еще 4-5 футболистов Львова

Главный тренер Львова Богдан Блавацкий прокомментировал трансфер Бруно Дуарте в Виторию Гимараэш.

"Мы к этому готовились. Руководство клуба еще во время подготовки к сезону сказало мне, чтобы я на Бруно не рассчитывал. Он все же сыграл несколько матчей и даже забил гол Ворскле. Возможно, это и стало определяющим моментом для команды, которая к нему присматривалась.

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Приглашение от Витории Гимараэш мы имели давно, просто не хотели опережать события и ждали подписания контракта.

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Аналогичным путем пойдут еще 4-5 футболистов Львова. Кто-то – в клуб посильнее, кто-то – не в такой сильный, как португальский", – сказал Блавацкий в эфире телеканала "Футбол 1".