Блавацкий: По-мужски пообщались с игроками Львова после поражения от Мариуполя

Исполняющий обязанности главного тренера ФК Львов Богдан Блавацкий поделился ожиданиями накануне матча 29-го тура УПЛ против Александрии.

"По-мужски пообщались с ребятами после поражения от Мариуполя. Если говорить о последней игре, то претензий к их самоотдаче не имею, но были тактические ошибки. И так в каждом матче, начиная с выезда в Запорожье, в котором мы, выигрывая, уступили Заре.

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Идет становление нашей игры. Считаю, что каждое поражение – это опыт. Нужно учиться на ошибках. Ищем выход из того крутого пике, в котором оказались. Очень хотим заработать очков в нашу копилку в заключительных матчах сезона.

Понимаем, что в Александрии нас ждет очень непростой поединок. Никто в первой шестерке просто так очков не отдает. Александрия – уже почти бронзовый призер этого сезона. Мы же много очков потеряли во втором этапе чемпионата. Поэтому, надеюсь, оба коллектива не будут чувствовать давления за результат и покажут хороший атакующий футбол", – цитирует Блавацкого пресс-служба Львова.

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