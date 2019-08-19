Блавацкий – о поражении от Шахтера: Сегодня только в конце игры арбитр начал объективно свистеть

Главный тренер ФК Львов Богдан Блавацкий поделился впечатлениями после матча 4-го тура УПЛ против Шахтера (0:2).

"В конце предыдущего чемпионата мы играли с Шахтером. Они уже были чемпионами, мы – на 6 месте, и никому игра уже ничего не давала. Мы играли практически юношами, у нас было много игроков на карточках и травмированных. При счете 0:0 чистый 11-метровый не дали за фол против Педро. Мы сделали судейский анализ после игры. Вы понимаете, к чему я веду.

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Сегодня только в конце игры арбитр начал объективно свистеть. Шахтер – чемпион и на голову сильнее Львова. И командно, и индивидуально. И если бы мы полностью выполнили установку, мы могли бы рассчитывать хотя бы на ничейный результат. Зачем им еще симпатизировать в спорных моментах? Например, когда в наши ворота дают 11-метровый. Позже фол против Шины, фол против Пернамбуко во втором тайме. В одну сторону дают карточки, в другую – не дают карточки.

Анализ игры очень прост – психология. Можно проиграть достойно. Вчера, например, играл дубль. Проиграли 1:2, но создали немало моментов, и игра всем понравилась. Атакуйте агрессивнее, придерживайтесь той установки, которую мы запланировали до матча. А она была простой: игра должна была пройти между центральной линией и нашей штрафной площадкой. Мы играли в три опорных хавбека сегодня. Где-то чуть больше переживали за фланги, но до пропущенного мяча они справлялись со своей задачей. Задача не выполнили три опорных полузащитника, которые должны были страховать эти фланги и перехватывать мячи.

Ну и это уже третья игра, когда одного и того же игрока мы меняем в перерыве. Это уже много. Во втором тайме заиграли немного агрессивнее, и оказалось, что и Шахтер можно заставить ошибаться. Наши ребята могут играть по-другому. Более атакующе, более дисциплинированно. Когда команда четко выполняет установку и успевает перестраиваться в защите, то вариант забитого мяча для соперника – только стандарт. Вот они его и использовали. А потом вы все видели.

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Мы не опускаем рук. Футбольные люди понимают, что у нас появилось "зерно" в Полтаве. От матча к матчу мы должны добавлять. Немного меньше ошибок позади, и я уверен, что наша линия атаки способна забивать мячи. Сегодня мы имели всего несколько возможностей в атаке, но играли против чемпиона. Ждали немного большего. Но в матчах с другими соперниками, я думаю, что дадим совет", – цитирует Блавацкого пресс-служба Львова.