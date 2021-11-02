Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и экс-глава УЕФА Мишель Платини вскоре предстанут перед судом.

Офис генерального прокурора Швейцарии обвиняет Блаттера и Платини в мошенничестве более чем на 2 млн долларов, сообщает Reuters .

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Бывшему президенту ФИФА приписывают мошенничество, присвоение и преступную бесхозяйственность, а также подделку документов. Экс-главе УЕФА выдвинули схожие обвинения в коррупции.

Все из-за перевода в 2011 году 2 млн евро Мишелю от ФИФА. Международная организация футбола в 2019-м подала иски о возврате средств и проведении расследования. И Блаттер, и Платини свою вину отрицают.

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