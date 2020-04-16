Блаттер поделился шокирующим инсайдом относительно ЧМ-2022

Скандальный экс-президент ФИФА рассказал о возможном переносе чемпионата мира-2022, который должен принять Катар.

Одиозный функционер считает, что лавина коррупционных скандалов, связанных с покупкой прав на проведение Кубка мира, заставит ФИФА сменить хозяина Мундиаля-2022. Об этом он заявил в интервью Bild.

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"Вместо Катара чемпионат мира могла бы провести Германия, но это означает, что турнир во второй раз подряд пройдет в Европе. Такой вариант по этой причине не будет приоритетным. США могут принять ЧМ-2022 вместо турнира 2026 года. Они способны успеть с подготовкой, это же не ракетостроение.

Еще одним вариантом является Япония, ведь они боролись с Катаром за соответствующее право проведения. На чемпионате мира 2022-го, к счастью, лишь 32 команды, а не 48. Организационных усилий по сравнению с ЧМ-2018 не станет больше", – заявил Блаттер.

К слову, швейцарский функционер продолжает отбывать 6-летнее отстранения от футбольной деятельности из-за причастности к коррупции.

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