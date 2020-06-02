Блаттер – о реформах Инфантино в ФИФА: Он хочет втрое больше денег, у него мания величия

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал нынешнего главу организации Джанни Инфантино.

"Казалось, что Инфантино стремился расчистить себе путь к президентскому посту. Он хочет превратить футбол в огромную денежную машину. Он хочет, чтобы все было больше. Чемпионат мира расширен до 48 команд, проект Goal переименован, потому что он хочет в три раза больше денег. Большой клубный чемпионат мира с 24 командами, увеличение количества участников женского чемпионата мира с 24 до 32. Это невозможно, слишком сложно осознать.

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Инфантино играет сам с собой, потому что зациклен на себе. Он превратился в человека, страдающего манией величия. В своей заносчивости он больше не общается с президентами футбольных ассоциаций. Он делает это только с главами государств", – цитирует Блаттера Daily Mail со ссылкой на Keystone-ATS.

Напомним, Зепп Блаттер был президентом ФИФА с 1998-го по 2015-й, после чего его отстранили от футбола за коррупционные скандалы, связанные с выбором стран-хозяев ЧМ-2018 (Россия) и ЧМ-2022 (Катар). В 2016 году организацию возглавил Джанни Инфантино.

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