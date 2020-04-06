Блащиковски выкупил Вислу – в прошлом году он спас гранд от банкротства

Полузащитник краковской Вислы Якуб Блащиковски решил спасти клуб от исчезновения из-за финансовых проблем.

Ветеран вместе с несколькими бизнес-партнерами выкупил "Белую звезду", сообщает kicker.

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Блащиковски давно намеревался приобрести Вислу и готовился стать функционером в 2021 году. Однако, пандемия коронавируса ускорила переговоры, потому Куба стал совладельцем краковян в конце марта. Соглашение было подписано без компенсации. В прошлом году Блащиковски пожертвовал Висле 300 тысяч евро и начал выступления за команду с минимальной зарплатой, которую перечислял в детдома.

К слову, Висла является одним из самых титулованных польских клубов. В активе краковян 13 чемпионских титулов и 4 Кубка Польши. В нынешнем сезоне Висла после 26-ти туров Экстраклясы занимает лишь 13-е место.

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