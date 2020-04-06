toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Блащиковски выкупил Вислу – в прошлом году он спас гранд от банкротства

18:02 89 Читати українською
Блащиковски выкупил Вислу – в прошлом году он спас гранд от банкротства
Якуб Блащиковски (в центре) / официальный сайт поляка

Полузащитник краковской Вислы Якуб Блащиковски решил спасти клуб от исчезновения из-за финансовых проблем.

Ветеран вместе с несколькими бизнес-партнерами выкупил "Белую звезду", сообщает kicker.

Экс-президентку Вислы арестовали за финансовые махинации – ей грозит 10 лет тюрьмы

Блащиковски давно намеревался приобрести Вислу и готовился стать функционером в 2021 году. Однако, пандемия коронавируса ускорила переговоры, потому Куба стал совладельцем краковян в конце марта. Соглашение было подписано без компенсации. В прошлом году Блащиковски пожертвовал Висле 300 тысяч евро и начал выступления за команду с минимальной зарплатой, которую перечислял в детдома.

К слову, Висла является одним из самых титулованных польских клубов. В активе краковян 13 чемпионских титулов и 4 Кубка Польши. В нынешнем сезоне Висла после 26-ти туров Экстраклясы занимает лишь 13-е место.

"Им это все до задницы": новая зарплата футболистов – Костевича, Бутко и других украинцев постиг громкий обвал в Польше

blog_ava
"Пропустив від Італії – і тут почалося": Андрій Пятов – про Динамо, сімейну драму, хрещеного батька і "пора закінчувати"
12:00
595
Теги
футбольные финансы Польша Мир Якуб Блащиковски Якуб Блащиковски Висла Краков Висла Краков
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
24
мин
Эвертон
22:00
Лестер Сити
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук