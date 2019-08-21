Бланко Лещук заинтересовал Расинг – переходу препятствует весомый фактор

Испанский Расинг стремится усилиться нападающим Шахтера Густаво Бланко Лещуком. Впрочем, представителю Сегунды будет трудно подписать аргентинского форварда.

Форвард Шахтера Густаво Бланко Лещук попал в сферу интересов Расинга. Представитель Сегунды настроен взять 27-летнего аргентинца украинского происхождения в аренду. Именно это является существенной преградой трансферу – Шахтер готов выслушать исключительно вариант с продажей нападающего, контракт которого истекает летом 2020 года.

Бланко Лещук может вернуться в Сегунду, но не в Малагу

Кроме того, проблемой для Расинга может стать зарплата Бланко Лещука, которая составляет около 800 тысяч евро ежегодно, сообщает Sport.ua.

Сезон 2018/19 аргентинец сыграл на правах аренды в составе Малаги – сыграл 42 матча, в которых забил 9 голов и отдал 7 ассистов. "Анчоусы" хотели оставить форварда в своем составе, но не достигли согласия с Шахтером.

Летом этого года Бланко Лещук вернулся в ряды "горняков" и уже успел отдать 1 ассист в матче против Александрии.

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