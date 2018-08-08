Бланко Лещук стал игроком Малаги

Нападающий Шахтера Густаво Бланко Лещук продолжит карьеру в Малаге.

Малага арендовала нападающего Шахтера Густаво Бланко Лещука. Соглашение рассчитано на сезон 2018/19, сообщает официальный сайт испанского клуба.

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26-летний аргентинец будет представлен в четверг после прохождения медосмотра.

Об интересе Малаги к экс-форварда львовских Карпат сообщалось несколько дней назад. Перед этим в услугах аргентинского форварда был заинтересован хихонский Спортинг и Мариуполь.

Малага по итогам сезона 2017/18 вылетела из Примеры.

Контракт аргентинца с Шахтером действует еще 2 года. В донецкий клуб Бланко Лещук перешел в начале 2017 года с Карпат.