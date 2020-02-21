Бланко Лещук рассказал, как ему помогла работа под руководством Фонсеки в Шахтере

Форвард турецкого Антальяспора Густаво Бланко Лещук вспомнил о периоде выступлений за донецкий Шахтер.

"Переход в Шахтер – это был очень хороший шаг в моей карьере. Мне посчастливилось поработать под руководством главного тренера Паулу Фонсеки и его помощников. С ними мой стиль игры и понимание футбола серьезно улучшились.

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Я стараюсь становиться лучше каждый день, принимая советы от великих тренеров", – сказал Лещук в комментарии Diario Uno.

Напомним, аргентинец с украинскими корнями перешел в Шахтер в январе 2017. За полтора года в донецком клубе Бланко Лещук провел за "горняков" 33 матча, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста. Сезон 2018/19 Густаво провел в аренде в испанской Малаге, а прошлым летом подписал полноценный контракт с турецким Антальяспором.

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