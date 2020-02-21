toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бланко Лещук рассказал, как ему помогла работа под руководством Фонсеки в Шахтере

15:06 36 Читати українською
Бланко Лещук рассказал, как ему помогла работа под руководством Фонсеки в Шахтере
Густаво Бланко Лещук / Getty images

Форвард турецкого Антальяспора Густаво Бланко Лещук вспомнил о периоде выступлений за донецкий Шахтер.

"Переход в Шахтер – это был очень хороший шаг в моей карьере. Мне посчастливилось поработать под руководством главного тренера Паулу Фонсеки и его помощников. С ними мой стиль игры и понимание футбола серьезно улучшились.

Фонсека: В Киеве болельщики ждут игроков и тренера, если команда не выиграет матч

Я стараюсь становиться лучше каждый день, принимая советы от великих тренеров", – сказал Лещук в комментарии Diario Uno.

Напомним, аргентинец с украинскими корнями перешел в Шахтер в январе 2017. За полтора года в донецком клубе Бланко Лещук провел за "горняков" 33 матча, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста. Сезон 2018/19 Густаво провел в аренде в испанской Малаге, а прошлым летом подписал полноценный контракт с турецким Антальяспором.

Жерсон Родрігес не потрібен Динамо – чому в Києві можуть радіти першим успіхам скандального гравця в Туреччині

blog_ava
Шахтар – Бенфіка: Коваленко заробляє на новий контракт, а Тайсон має совість – оцінки "гірникам" за важливу перемогу
11:33
427
Теги
Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтер Шахтер Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Антальяспор Антальяспор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
57
мин
Ницца
20:00
Брест
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук