Бланко Лещук прокомментировал переход в Антальяспор – экс-форвард Шахтера не скрывает удовольствия

Уже экс-форвард Шахтера Густаво Бланко Лещук приступил к тренировкам с новой командой – турецким Антальяспором.

Напомним, 27-летний аргентинец украинского происхождения покинул Шахтер и подписал 4-летний контракт с Антальяспором.

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"Я очень рад быть здесь. Спасибо Антальяспор за хороший прием, я в восторге. Спасибо Шахтеру и Малаге за доверие и поддержку", – написал Бланко Лещук в Instagram.

Также Бланко Лещук уже провел первую тренировку с новой командой. Напомним, нападающий сезон 2018/19 на правах аренды провел в составе Малаги и забил 9 голов. Летом Густаво вернулся в ряды Шахтера и успел сыграть 2 поединка.

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