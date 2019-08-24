Бланко Лещук перешел в Антальяспор

Форвард Шахтера Густаво Бланко Лещук продолжит карьеру в Турции.

Антальяспор на своем официальном сайте сообщил о переходе аргентинского нападающего Густаво Бланко Лещука. Контракт рассчитан на 4 года.

Кайоде провально дебютировал за Газишехир разгромным поражением от Фенербахче

Ранее сообщалось, что футболист хотел вернуться в Малагу, в составе которой провел сезон 2018/19 на правах аренды, забив 9 голов. Сезон 2019/20 начал в составе Шахтера, сыграв 2 матча и отдав ассист.

Ранее "горняки" отправили в Турцию другого своего нападающего – Оларенваджу Кайоде. Нигериец на правах аренды защищает цвета команды Газишехир.

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