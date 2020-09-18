Бланко Лещук перешел в Овьедо на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с испанцами рассчитано на год с обязательным выкупом при повышении клуба в Ла Лигу.

Испанский клуб отказался от услуг экс-защитника Карпат

Аргентинец прошлый сезон провел в Антальяспоре, куда перебрался из Шахтера. В кампании 2019/20 Густаво сыграл за турков 31 матч во всех турнирах, отличился пятью голами и двумя ассистами. Также Бланко Лещук выступал за Анжи, Карпаты, Малагу и некоторые аргентинские клубы.

Испанский Овьедо хорошо известен украинскому болельщику, ведь там прошлый сезон в аренде проводил голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин.

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