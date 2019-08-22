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Бланко Лещук может оказаться в Кадисе

11:30 60 Читати українською
Бланко Лещук может оказаться в Кадисе
Густаво Бланко Лещук / твиттер ФК Шахтер

Форвард Шахтера Густаво Бланко Лещук может перейти в испанский Кадис.

Густаво Бланко Лещук попал в сферу интересов испанского Кадиса, передает Todo Fichajes.

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Отмечается, что испанский клуб ведет переговоры о переходе аргентинского форварда. Пока неизвестно, будет ли этот трансфер полноценным или арендным соглашением.

Ранее сообщалось об интересе к Бланко Лещука со стороны Альмерии и Расинга. Летом этого года нападающий вернулся в ряды Шахтера и уже успел отдать 1 ассист в матче против Александрии.

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Трансферы Шахтер Шахтер Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Трансферы Шахтера Кадис Кадис
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