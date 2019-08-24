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Бланко Лещук может перейти в Антальяспор

13:40 30 Читати українською
Бланко Лещук может перейти в Антальяспор
Густаво Бланко Лещук / Фото ФК Шахтер

У аргентинского форварда появился еще один вариант продолжения карьеры.

Антальяспор близок к подписанию Густаво Бланко Лещука, сообщает Ajansspor.

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Турецкий клуб уже провел переговоры с Шахтером, сам игрок также не против трансфера. Прошлый сезон аргентинец провел в составе Малаги, а этим летом чемпион Украины оставил его у себя. Однако, даже с приходом нового тренера Бланко Лещук не получил стабильного места в старте "горняков".

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К слову, в сезоне 2018/19 Антальяспор занял седьмую строчку турецкой Суперлиги.

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Шахтер Шахтер Трансферы Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Антальяспор Антальяспор
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