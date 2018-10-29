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Бланко Лещук мог перейти в Карабах

24 октября 16:17 118 Читати українською
Бланко Лещук мог перейти в Карабах
Густаво Бланко Лещук / Футбол 24

Азербайджанский клуб был заинтересован в приобретении аргентинского форварда Шахтера.

Нападающий Малаги Густаво Бланко Лещук, права на которого принадлежат Шахтеру, мог оказаться в составе Карабаха, сообщает издание Eldesmarque.

"Скакуны" были заинтересованы в услугах 26-летнего футболиста и боролись за подписание Густаво.

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Кроме азербайджанского клуба на Бланко Лещука претендовали Спортинг Хиконэ, Мальорка, Малага и софийский ЦСКА.

Аргентинец в итоге перешел на правах аренды в Малагу. Контракт аргентинца с Шахтером действуетеще 2 года. В донецкий клуб Бланко Лещук перешел в начале 2017 года с Карпат.

Напомним, Карабах – соперник Ворсклы в Лиге Европы.

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Мир Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Шахтер Шахтер Карабах Карабах Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук
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