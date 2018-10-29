Бланко Лещук мог перейти в Карабах

Азербайджанский клуб был заинтересован в приобретении аргентинского форварда Шахтера.
Нападающий Малаги Густаво Бланко Лещук, права на которого принадлежат Шахтеру, мог оказаться в составе Карабаха, сообщает издание Eldesmarque.
"Скакуны" были заинтересованы в услугах 26-летнего футболиста и боролись за подписание Густаво.
Густаво – акула: форвард Шахтера Бланко Лещук феерит в Испании – рекорд 21 века и сравнение с легендой
Кроме азербайджанского клуба на Бланко Лещука претендовали Спортинг Хиконэ, Мальорка, Малага и софийский ЦСКА.
Аргентинец в итоге перешел на правах аренды в Малагу. Контракт аргентинца с Шахтером действуетеще 2 года. В донецкий клуб Бланко Лещук перешел в начале 2017 года с Карпат.
Напомним, Карабах – соперник Ворсклы в Лиге Европы.
Бланко Лещук получил предложение выступать за сборную Украины