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Блан может возглавить Ньюкасл

12:10 29 Читати українською
Блан может возглавить Ньюкасл
Лоран Блан / Фото Football365

Ньюкасл активно ищет нового наставника среди именитых представителей тренерского цеха.

Руководство Ньюкасла намерено пригласить в тренерское кресло Лорана Блана, сообщает The Mirror.

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На этой должности французский специалист может заменить Рафаэля Бенитеса, который не стал продлевать контракт с "сороками".

Последним местом работы 53-летнего Блана был ПСЖ. Наставника уволили в 2016-м после трех лет работы в клубе. Также в активе тренера работа у руля сборной Франции в 2010-2012 годах.

По итогам прошлого сезона АПЛ Ньюкасл финишировал на 8-й строчке турнирной таблицы.

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Англия Лоран Блан Лоран Блан Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес Ньюкасл Ньюкасл
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