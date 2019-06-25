Блан может возглавить Ньюкасл

Ньюкасл активно ищет нового наставника среди именитых представителей тренерского цеха.

Руководство Ньюкасла намерено пригласить в тренерское кресло Лорана Блана, сообщает The Mirror.

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На этой должности французский специалист может заменить Рафаэля Бенитеса, который не стал продлевать контракт с "сороками".

Последним местом работы 53-летнего Блана был ПСЖ. Наставника уволили в 2016-м после трех лет работы в клубе. Также в активе тренера работа у руля сборной Франции в 2010-2012 годах.

По итогам прошлого сезона АПЛ Ньюкасл финишировал на 8-й строчке турнирной таблицы.

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