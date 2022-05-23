Стали известны имена звезд футбола, которые сегодня встретятся в благотворительном поединке, организованном Самюэлем Это'О. Посмотреть видеотрансляцию встречи можно в этой новости на Футбол 24.

На поединок удалось пригласить 47 игроков, среди которых, как легенды футбола, так и действующие игроки. Поучаствуют в игре и женщины. Интересно, что Месси, участие которого анонсировали, не оказалось в списке ни одной из команд.

Шевченко попал в состав Inclusion Icons, а его партнерами по команде станут такие игроки: Дида, Онана, Дзанетти, Матерацци, Зеедорф, Камбьясо, Деку, Бобан, Это'О и другие. Противостоять им будут Жулио Сезар, Майкон, Тюрам, Кимпембе, Снейдер, Пирло, Тотти, Индзаги, Дыбала, Клюйверт, тот же Это'О и другие.

Добавим, что игра начнется в 21:40 по киевскому времени и пройдет на миланском Сан-Сиро.

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