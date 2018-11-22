"Благодарю вас за огромную приверженность футболу", – Инфантино поздравил Суркиса с юбилеем

Президент Динамо Игорь Суркис, который сегодня празднует свой 60-й День рождения, получил поздравления от главы ФИФА Джанни Инфантино.

"Уважаемый Президент, в этот исключительный день позвольте мне передать искренние пожелания удачи, счастья, крепкого здоровья и успехов.

Также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Вас за огромную приверженность футболу во главе Динамо, которое вы возглавляете с 2002 года, за исключительную мотивацию и невероятную страсть, а также Вашу поддержку дальнейшего развития футбола в вашей стране.

"Папа мой, с днем рождения", – бывшие легионеры Динамо поздравили Суркиса с 60-летием колоритным видео

Я искренне надеюсь, что Вы найдете время, чтобы провести этот прекрасный день с Вашей семьей и друзьями. Поздравляю с днем рождения и мои лучшие личные пожелания.

С уважением, Президент ФИФА Джанни Инфантино", – передает слова Инфантино пресс-служба киевлян.

К слову, Суркис также получил письма с поздравлениями от Манчестер Юнайтед, Боруссии Д и Европейской ассоциации клубов.

"Могу выкурить полторы пачки сигарет за игру". Топ-30 ярких цитат Игоря Суркиса, президента с "динамовским сердцем"