"Андрей Николаевич, я хочу поблагодарить вас за время, проведенное вместе в сборной. Отдельно хочу поблагодарить за веру в меня, за то, что выполнили мою мечту. Я благодаря вам одел футболку национальной сборной, дебютировал, представлял нашу страну.

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Это мечта любого футболиста, любого мальчика в нашей стране – поэтому за это вам отдельное огромное спасибо. Также за то, что в непростые времена в клубе вы продолжали верить в меня, давать игровое время – и благодаря вам я продолжал наслаждаться футболом. Я этого никогда не забуду. Также хочу поблагодарить за атмосферу в команде, за те эмоции, которые мы пережили все вместе, вся страна. Это останется на всю жизнь.

Благодаря вам я многому научился, увидел очень много – это незабываемый опыт, который пригодится. Хочу пожелать вам успехов на новом этапе вашей жизни. У вас все получится", – сказал Лунин в комментарии vZbirna.

Напомним, Андрей дебютировал за национальну команду в 2018 году – на его счету 6 матчей и 6 пропущенных голов.

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