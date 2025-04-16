Бывшая жена предателя Украины Анатолия Тимощука прокомментировала его поступок после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины и рассказала детали о супружеской жизни.

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Надежда Навроцкая в интервью для Blik вспомнила, как вела дела своего экс-супруга, и поделилась деталями перехода Тимощука из Шахтера в российский Зенит в 2007 году.

"Я с утра до вечера сидела и перечитывала контракт с Зенитом, проверяла каждое слово, глаза были красные. В одном пункте увидела, что Тимощуку запрещается выступать в других турнирах, кроме тех, где играет Зенит, даже в статусе амбассадора. Я сразу сказала: "В Луцке отец Толика организовывает детский турнир имени Тимощука. И он что, не сможет туда приехать? Нам это не подходит".

Тут юрист Зенита меня ошарашил: "Если там не будут играть "бандеровцы", то можно и переписать". У меня аж глаза на лоб вылезли: "Какие "бандеровцы"? Там же дети играют".

Я тогда хорошо так завелась, говорю: "А вы знаете, что покупаете "бандеровца", потому что Тимощук с Запада Украины? Хватит, не подписываем контракт". Мы втроем встали, я, Толик, помощник Виталик Юрченко, и идем на выход. Поехали в ресторан пообедать. В тот вечер должен был прилететь Фурсенко для финального согласования с Ахметовым.

Юрист Зенита начал нам звонить и умолять, чтобы мы вернулись. В итоге мы договорились и я еще выбила для Толика лучший контракт, можно сказать, благодаря Бандере", – заявила Навроцкая.

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