Хорхе Месси лаконично отреагировал на критику в адрес форварда сборной Аргентины и ПСЖ.

После церемонии вручения самой престижной индивидуальной награды года на 34-летнего футболиста и France Football вылилось немало критики.

"Я не думаю об еще одном "Золотом мяче" из ПСЖ": Месси – об уникальности 7-го трофея и большой роли сборной Аргентины

Хорхе Месси, отец и агент Лионеля, в своем Instagram ответил всем хейтерам. "Бла-бла-бла... Продолжайте", – написал он, добавив фото своего сына с седьмым "Золотым мячом".

Заметим, что кроме Лео, одним из главных претендентов на награду еще считали форварда Баварии и сборной Польши Роберта Левандовски.