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"Бл**ь, посмотри на повторе", – Степаненко рассказал о споре с арбитром матча Украина – Португалия

14:42 219 Читати українською
"Бл**ь, посмотри на повторе", – Степаненко рассказал о споре с арбитром матча Украина – Португалия
Тарас Степаненко / Getty images

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, как объяснял арбитру Энтони Тейлору, что в моменте с первой желтой фолил не он, а Роман Яремчук.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Говорю: "Это Яремчук сфолил". Рома тоже: "Это я сфолил". Арбитр говорит: "Нет, это был ты". Я к нему уже в перерыве подхожу и говорю: "Это был не я, посмотришь на повторе". А он говорит: "Это был ты". А я ему: "Бл**ь, посмотри на повторе", – сказал Степаненко.

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Напомним, что хавбек "сине-желтых" в матче против сборной Португалии в рамках квалификации на Евро-2020 заработал удаление, получив две желтые карточки.

Хавбек получил первый "горчичник", сбив Моутинью в центре поля. Впрочем, как показал повтор, по ногам португальца действительно ударил Роман Яремчук, а не Степаненко, однако Энтони Тейлор оказался непреклонен в своем решении.

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