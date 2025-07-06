"Бюджет у нас будет таким, каким будет": главный тренер новичка УПЛ – о финансовых возможностях клуба
Главный тренер Кудривки Василий Баранов рассказал о финансовом положении клуба.
– У Кудривки самый маленький бюджет среди команд Премьер-лиги?
– Едва ли не каждый журналист интересуется бюджетом клуба. Он у нас будет таким, каким будет. Важно, чтобы игроки были экипированы, можно было проводить качественные сборы. Уверен, что наш президент и генеральный директор сделают так, чтобы на этом этапе было комфортно для команды.
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– Тренеру гораздо легче работать, когда у футболистов нет финансовых вопросов к клубу. С этим сейчас все нормально?
– У нас нет больших задолженностей перед игроками. Все идет в штатном режиме, – сказал Баранов для Sport.ua.
Напомним, Кудривка заняла четвертое место в прошлом сезоне Первой лиги. Команда из Черниговской области обыграла Ворсклу в переходных матчах и впервые в истории вышла в УПЛ.
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