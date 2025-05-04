Главный тренер каменец-подольской команды Сергей Нагорняк рассказал о главных конкурентах и историческом выходе в элиту.

– Перед началом сезона, кого вы считали главным конкурентом Эпицентра?

– Прежде всего, Металлист 1925. Они вылетели из УПЛ, поэтому хотели сразу вернуться в высшую лигу. Эта команда с амбициями. Естественно, и Буковину, в которую пришел новый инвестор.

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– А кто по ходу сезона вас удивил?

– В принципе, все прогнозируемо, в Чемпионскую группу пробились все те, кто хотел и стремился к этому. Возможно, большего я ожидал от Виктории. Металлист неплохо себя проявил и считаю, что по праву находится в группе сильнейших.

– Руководство клуба ставило задачу выхода в Премьер-лигу?

– Категорически, нет. Говорили: "Попробуйте". Попытка оказалась удачной.

– А вы что думали на этот счет?

– Я далеко не заглядывал, а старался идти от матча к матчу. Первым делом мы планировали попасть в чемпионскую группу. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды.

– Чтобы так стабильно выступать, необходимо устойчивое финансовое положение. С этим в Эпицентре все нормально?

– Все то, что декларировали руководители, все выполняется. В этом вопросе у нас все четко. Я здесь работаю почти четыре года, поэтому могу сказать, всем бы таких руководителей.

– Впереди еще три тура. Какие задачи будете ставить для себя и команды?

– Выиграть в каждом из поединков, оставшихся. Несмотря на то, что мы выполнили задачу, у нас впереди три финала. Борьба за выход в УПЛ продолжается, поэтому мы не хотим, где-то сбавлять обороты, все должно решаться в честном соперничестве. Хватит ли мотивации моим подопечным? Я ее им дам.

– Насколько нынешний состав Эпицентра соответствует требованиям Премьер-лиги?

– Пока об этом говорить сложно. Закончим сезон, а потом будем определяться.

– Но усиление необходимо?

– Безусловно. Но каким оно будет, решим в межсезонье.

– По финансовым условиям Эпицентр сможет приглашать в свою команду игроков, которые имеют опыт выступления в УПЛ?

– И об этом сейчас рано говорить, поскольку бюджет может быть и другим.

– Много разговоров ходило вокруг стадиона в Каменце-Подольском. Сумеют ли привести его к требованиям УПЛ?

– В этих технических нюансах я не разбираюсь, но то, что Эпицентр очень хочет играть дома, это факт. Будем верить и надеяться, что все будет хорошо, – сказал Нагорняк в комментарии Sport.ua.

Напомним, для Эпицентра это первый выход в УПЛ в истории клуба. Они претендовали на повышение в классе в сезоне 2023/24, однако финишировали четвертыми и в переходных матчах за право выступать в Премьер-лиге проиграли ровенскому Вересу по сумме двух матчей.

Впоследствии Эпицентр получил еще один шанс попасть в УПЛ. После снятия СК Днепр-1 с розыгрыша чемпионата на скорую руку был организован "Турнир четырех", в котором соревновались Минай, Металлист 1925, Левый Берег и Эпицентр. Подопечные Нагорняка вылетели еще на стадии полуфиналов, проиграв по пенальти закарпатцам (основное время завершилось со счетом 3:3).

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