"У Черноморца все будет. По моей информации, бюджет на 2023 год утвержден на том же уровне, что и был в 2022-м. В гривне! Тогда это было почти 5 млн, сейчас около 3,5 млн. Если у вас есть калькулятор, то посчитайте.

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Уже идет селекционная работа. По моей информации, команду покидают игрок опорной зоны и один из защитников. Если кто-то думает о чистке от возрастных игроков, то я точно знаю, что это не Кравченко и не Селин. Ну, и должны быть какие-то приобретения", – заявил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Напомним, владелец Черноморца Борис Кауфман имеет проблемы с законом, поэтому будущее одесского клуба казалось туманным. Впрочем, пока нет никаких признаков роспуска команды или других радикальных мер.

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