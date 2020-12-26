Бэмфорд рассказал об оригинальной рождественской традиции Бьелсы – неслыханная щедрость
Форвард Лидса Патрик Бэмфорд признался, как наставник команды Марсело Бьелса празднует Рождество.
"Марсело действительно проводит розыгрыш лотереи. Каждый получает билет с номером. Это не для игроков или физиотерапевтов, а для персонала за пределами тренировочного поля. Например, для работников на кухне, местного персонала или офисных сотрудников.
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У них есть шанс что-то выиграть. В прошлом году экипировщик выиграл автомобиль. Это был Volkswagen Golf, или Fiat, или что-то в этом роде. Не знаю, купил ли его Марсело сам, но розыгрыше проводит он. Поэтому, предполагаю, что да.
Мы, футболисты, не играем в этом никакой роли, но он делает это для персонала, чтобы сохранить его. Это действительно замечательно. Я никогда не слышал об этом раньше, поэтому это было прекрасно, когда я это увидел", – поделился Бэмфорд в клубном подкасте.
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