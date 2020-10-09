"Мой последний сезон, а особенно заключительные 7-8 месяцев, оказались очень непростыми. Я пережил сложные времена, но благодаря близким и родным всегда был полон решимости и уверенности в себе. Я продолжал работать и верить, что однажды смогу двигаться дальше.

Брайтон прокомментировал уход Бэлуцэ в Динамо

Киевское Динамо – большой клуб, который борется за трофеи, играет в группе Лиги чемпионов. Более того, здесь я смогу поработать с Мирчей Луческу, и это будет полезно для меня. Он опытный тренер, и мне обязательно будет чему у него поучиться.

Динамо сыграет в группе с Ювентусом в Лиге чемпионов – это моя мечта, равно как и мечта, наверное, практически любого футболиста. Если я выйду на поле, то буду очень счастлив, буду отдавать все силы на поле каждую минуту.

У меня нет фаворита, если говорить о Месси и Роналду. Это два игрока, которых я считаю лучшими в истории футбола, и сама возможность сыграть против них кажется мне невероятной. Я был бы рад оказаться на поле, помочь своей команде добиться результата. В конце концов, важно брать очки, а не говорить о Месси, Роналду, Барселоне или Ювентусе.

Пока мне не удалось долго пообщаться с Мирчей Луческу, но все знают, кто он, и что он обязательно даст мне много полезных советов, которые я постараюсь запомнить, чтобы сделать хорошую карьеру в будущем и развиваться лично, как человек и футболист", – сказал Тудор Бэлуцэ в коментарии пресс-службе сборной Румынии.

Напомним, Бэлуцэ будет выступать за "бело-синих" на правах аренды, а его контракт принадлежит Брайтону. Срок соглашения – до конца сезона 2020/21.

Перший іноземець Луческу в Динамо – забив Челсі з центра поля і може зіграти з Україною на Євро