Опорник не сыграл ни одного матча за Брайтон в текущем сезоне, а потому готов перебраться в Университатю Крайовы, сообщает Prosport.ro.

Динамо не получит долг за трансфер Дерлиса Гонсалеса

Румынский клуб начнет переговоры с "чайками" и готов выплатить скромную денежную компенсацию, чтобы приобрести Бэлуцэ уже в январе 2022 года. Контракт Тудора с Брайтоном рассчитан до лета 2022 года, так что если англичане отклонят предложение, то экс-игрок Динамо может сменить клуб на правах свободного агента.

Напомним, 22-летний полузащитник перешел в Динамо в октябре 2020 года на правах аренды из Брайтона. В общей сложности Бэлуцэ сыграл три официальных матча за основу киевлян, проведя суммарно на поле всего девять минут.

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