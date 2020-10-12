"Я очень счастлив, что клубам удалось договориться. Доволен оказаться здесь, это были непростые переговоры. Я уже не могу дождаться знакомства с будущими партнерами. Также хочу увидеть Киев и Украину.

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Очень важно, когда тренер лично заинтересован в футболисте. Луческу – великий тренер. Счастлив работать под его руководством. Я могу у него многому научиться. Моя основная позиция – опорный полузащитник, но могу сыграть и в центре обороны. Буду делать все, чтобы как можно лучше показать себя в Динамо", – поделился Белуце в интервью Профутбол.

Напомним, Тудор Белуце недавно перебрался в Динамо на правах аренды, а его контракт принадлежит Брайтону. Срок соглашения с киевлянами – до конца сезона 2020/21.

Первый при Луческу в Динамо трансфер иностранца – забил Челси с центра поля и может сыграть с Украиной на Евро