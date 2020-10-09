"Мне очень понравилась сборная Украины, как она играет. Качество игры очень высокое. Футболисты играют в известных клубах. Думаю, есть очень хороший потенциал и будущее. Нам не повезло. Мы могли лучше сыграть, чтобы результат был удовлетворительным. Игра была очень интенсивная. считаю, пенальти не было. Но мы будем достойно идти дальше с поднятой головой.

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Для нас игра была очень важна, ведь если бы мы выиграли, то гарантировали бы себе путевку на чемпионат Европы. Мы знаем команду Украины, ее тактику. Они играли так же, как и последние две игры. Поэтому ничего нового для нас не было. Я не разочарован игрой, ведь единственный гол был забит с пенальти.

Бэлуцэ? Возможно, он сыграет в следующем матче. Это отличный игрок. И я уверен, что мы увидим это в Динамо", – цитирует Муту Динамомания.

Напомним, полузащитник молодежной сборной Румынии Тудор Бэлуцэ недавно перебрался в Динамо на правах аренды, а его контракт принадлежит Брайтону. Срок соглашения с киевлянами – до конца сезона 2020/21. Против подопечных Руслана Ротаня Бэлуцэ не сыграл, просидев весь матч в запасе.

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