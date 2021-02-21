Бывший нападающий Челси и сборной Ирландии Тони Каскарино прошелся по нападающему мадридского Реала Гарету Бэйлу, который на правах аренды выступает за "шпор", раскритиковав его игровую форму.

"Мне не понравились слова агента Бейла о том, что Гарет готов завершить карьеру. Представьте, что вы одноклубник Бейла и находитесь с ним в одной раздевалке.

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Вы думаете: "Так, значит, ты приехал сюда доигрывать?" Судя по тому, как Гарет играет, он завершил карьеру еще два года назад", – цитирует Каскарино Talk Sports.

Напомним, Бэйл перешел в Тоттенхэм в сентябре 2020 года. В текущем сезоне он провел в составе лондонской команды 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего валлийца в 20 млн евро.

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