"Я ни о чём не сожалею. Просто стараюсь играть в футбол, а всё, что говорится вокруг, я контролировать не могу. Кто бы что ни говорил, это их дело. Я знаю своё мнение о самом себе, а моя семья знает, кто я, и меня волнует только это.

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тправляясь в другую страну с другой культурой, я должен был вырасти как личность. Ты учишься, как поступать в различных ситуациях. Мне доводилось оказываться под серьёзным давлением. Мне свистели с трибун. Так что я научился, как справляться с такими вещами, не воспринимать их всерьёз и слишком близко к сердцу. Это футбол – то, что я люблю. Мне нужно лишь отдавать всего себя игре. Порой это всё, что можно сделать", – цитирует Бейла издание Sky Sports.

Напомним, Гарет недавно покинул Реал и вернулся в Тоттенхэм, за который уже ранее выступал – с 2007 по 2013 гг. Прошлый его сезон в Мадриде был не слишком успешен, ведь за его плечами лишь 16 матчей в Ла Лиге, в которых он отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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