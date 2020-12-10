Забавный эпизод произошел между двумя звездами "шпор" – Гаретом Бейлом и Сон Хын Мином.

"Мне уже надоело, это интересует только журналистов": Кариус вспомнил легендарный фейл в финале Лиги чемпионов

Кореец решил попробовать себя в роли голкипера, но не слишком уверенно отразил удар. Бейл сразу наградил партнера прозвищем "Кариус", напомнив о фейле вратаря Ливерпуля в финале Лиги чемпионов 2017/18. Именно валлиец тогда прошил руки стража ворот "красных" и установил окончательный счет 3:1 в пользу Реала.

Напомним, Бейл вернулся в Тоттенхэм только этим летом. Вингер отметился двумя голами в 8 поединках.

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