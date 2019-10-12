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Бейл: Было бы замечательно наконец-то обыграть Модрича

21:30 44 Читати українською
Бейл: Было бы замечательно наконец-то обыграть Модрича
Гарет Бейл / The Mirror

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бейл поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 против Хорватии.

 

"Когда мы играем с хорватами, мы вечно проигрываем с разницей в один гол в равной борьбе.

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Мы с Модричем хорошо знаем друг друга после стольких лет в Тоттенхэме и Реале. Было бы замечательно наконец-то обыграть его, потому что хорваты уже побеждали нас несколько раз", – цитирует Бейла Marca.

Напомним, сборная Хорватии возглавляет отборочную группу Е, имея в своем активе 13 очков после 6 матчей. Уэльс занимает 4 место в группе, имея 7 очков и одну игру в запасе. Очная встреча сборных Уэльса и Хорватии пройдет 13 октября во Кардиффе.

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Евро-2020 Уэльс - Хорватия Гарет Бейл Гарет Бейл Лука Модрич Лука Модрич Хорватия Хорватия Уэльс Уэльс
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