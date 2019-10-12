Бейл: Было бы замечательно наконец-то обыграть Модрича

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бейл поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 против Хорватии.

"Когда мы играем с хорватами, мы вечно проигрываем с разницей в один гол в равной борьбе.

Бейл может вернуться в Англию, – СМИ

Мы с Модричем хорошо знаем друг друга после стольких лет в Тоттенхэме и Реале. Было бы замечательно наконец-то обыграть его, потому что хорваты уже побеждали нас несколько раз", – цитирует Бейла Marca.

Напомним, сборная Хорватии возглавляет отборочную группу Е, имея в своем активе 13 очков после 6 матчей. Уэльс занимает 4 место в группе, имея 7 очков и одну игру в запасе. Очная встреча сборных Уэльса и Хорватии пройдет 13 октября во Кардиффе.

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