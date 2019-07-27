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Бэйцзин Гоань готов активировать клаусулу Бен-Йеддера – им интересовались Барселона и Манчестер Юнайтед

16:23 39 Читати українською
Бэйцзин Гоань готов активировать клаусулу Бен-Йеддера – им интересовались Барселона и Манчестер Юнайтед
Виссам Бен-Йеддер / EFE

Форвард испанской Севильи Виссам Бен-Йеддер может стать очередным звездным игроком, сменившим испанскую Ла Лигу на китайскую Суперлигу.

Китайский Бэйцзин Гоань уведомил боссов Севильи, что готов активировать клаусулу француза, утверждает L'Equipe.

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Трансфер Бен-Йеддера может обойтись пекинцам в 40 млн евро. Кроме того, представитель Суперлиги Китая предлагает 28-летнему форварду зарплату в размере 12 млн евро за сезон, чтобы убедить в целесообразности переезда в Поднебесную.

В прошлом сезоне Виссам Бен-Йеддер провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 11 результативных передач. Ранее им интересовались Барселона и Манчестер Юнайтед.

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Мир Севилья Севилья Трансферы Виссам Бен-Йеддер Виссам Бен-Йеддер Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань Китай Трансферы Чемпионата Испании
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