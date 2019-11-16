Бизнесмен из Саудовской Аравии пообещал Месси подписать его в Альмерию

Капитан Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси встретился с бизнесменом Турки аль Шейхом перед товарищеским матчем против Бразилии, который проходил в Саудовской Аравии.

38-летний член Королевского суда Саудовской Аравии, который летом этого года за 20 миллионов евро приобрел испанскую Альмерию, пообещал аргентинцу подписать его в свой клуб через пять лет, когда трансферная стоимость Месси снизится.

Месси забил первый гол за сборную Аргентины после дисквалификации

Отметим, что Альмерия сейчас выступает в испанской Сегунде. После 15 туров команда занимает третье место в турнирной таблице.

Сборная Аргентины благодаря голу Месси обыграла Бразилию в товарищеском матче