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Бизнесмен из Саудовской Аравии пообещал Месси подписать его в Альмерию

08:00 54 Читати українською
Бизнесмен из Саудовской Аравии пообещал Месси подписать его в Альмерию
Лионель Месси / Goal.com

Капитан Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси встретился с бизнесменом Турки аль Шейхом перед товарищеским матчем против Бразилии, который проходил в Саудовской Аравии.

38-летний член Королевского суда Саудовской Аравии, который летом этого года за 20 миллионов евро приобрел испанскую Альмерию, пообещал аргентинцу подписать его в свой клуб через пять лет, когда трансферная стоимость Месси снизится.

Месси забил первый гол за сборную Аргентины после дисквалификации

Отметим, что Альмерия сейчас выступает в испанской Сегунде. После 15 туров команда занимает третье место в турнирной таблице.

Сборная Аргентины благодаря голу Месси обыграла Бразилию в товарищеском матче

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