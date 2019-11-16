Бизнесмен из Саудовской Аравии пообещал Месси подписать его в Альмерию

Евро-2020 — 15 нояб 586
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Испания поиздевалась над Мальтой, Италия с историческим рекордом завершила отбор, а Финляндия вышла на Евро-2020
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Украина U-21 – Дания U-21: послематчевая пресс-конференция Руслана РотаняСборная Украины U-21 — 15 нояб 327
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Павелко и следственная комиссия о коррупции в УАФ: ее создали голосами "Слуги народа" и ОПЗЖ, Суркис воздержалсяСборная Украины — 15 нояб 423
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Ворскла назначила Максимова главным тренеромУкраина — 15 нояб 494
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Верховная Рада создала ВСК насчет расследования возможных нарушений со стороны ПавелкоУкраина — 15 нояб 236