В феврале 2023 года Центр ответственной игры под эгидой Минздрава Украины при поддержке главного мецената FAVBET инициировал первое в Украине масштабное исследование игровой зависимости. Его цель – сформировать психологические портреты игроков и на их основе разработать методологические рекомендации по предотвращению игровой зависимости как для государственных органов, так и непосредственно для операторов азартных игр.

В течение двух месяцев исследования и анкетирования украинских игроков команда проекта определила несколько важных маркеров в сфере предотвращения зависимости, которые уже сейчас требуют внимания общества.

Защитники Украины получили 95 автомобилей при содействии Favbet Foundation

О них организаторы исследования говорили 4 апреля во время пресс-конференции "Важливе про запобігання залежності від азартних ігор та як отримати своєчасну допомогу", которая прошла на платформе информационного агентства "Укринформ".

По мнению участников конференции, работа по предотвращению игровой зависимости должна вестись одновременно в двух направлениях. Первый – это выявление проблемного поведения еще до того, как оно перерастет в зависимость, второе – создание эффективного "маршрута помощи" для патологических игроков.

По словам директора Департамента медицинских услуг Минздрава Украины Александры Машкевич, уже сейчас в Украине игроки с игровой зависимостью имеют возможность бесплатно обращаться за помощью в лечебные учреждения в соответствии с Программой медицинских гарантий, которая работает с 1 апреля 2020 года. Сюда входит как стационарное, так и амбулаторное лечение, прием у врача-психиатра. Кроме этого, начиная с прошлого года пациентам доступна психологическая поддержка на первичном уровне медицинской помощи, то есть с проблемой можно обращаться к семейным врачам.

Директор департамента медицинских услуг Минздрава Украины Александра Машкевич

Также Александра Машкевич отметила, что Минздрав уже работает над разработкой стандартов и протоколов, которые будут представлены на общественные обсуждения.

О нормативной стороне предотвращения игровой зависимости говорил и председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый:

"Среди основных задач Комиссии – не только развитие экономики, но и защита прав игроков и предостережение каких-либо негативных последствий азартных игр. Именно на это была нацелена наша работа в течение 2021-22 годов. Был создан порядок формирования и ведения Реестра лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям, были утверждены принципы ответственной игры, требования по борьбе с игровой зависимостью".

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый

Иван Рудый также отметил, что КРАИЛ для удобства игроков имеет бесплатную горячую линию, а на сайте Комиссии есть перечень легальных игорных заведений, которые придерживаются принципов ответственной игры и заботятся о безопасности игроков. Также, Председатель Комиссии напомнил, что каждый гражданин Украины, которому исполнился 21 год, может обратиться в КРАИЛ и внести себя в Реестр, чтобы на время ограничить себе доступ к азартным играм. Это же могут сделать и близкие родственники игрока, имеющего признаки патологической зависимости.

Представитель ГС "Центр ответственной игры", профессор и медицинский психолог Константин Аймедов подчеркнул, что одним из наиболее важных мер по противодействию игровой зависимости является раннее выявление ее первых признаков. Именно поэтому уже сейчас Центр работает над разработкой ряда советов для игроков и их близких, которые будут дорабатываться по результатам исследования.

Профессор и медицинский психолог Константин Аймедов

По словам психолога, именно родственники игроков являются первым звеном в выявлении признаков проблемной зависимости, особенно сегодня, когда азартные игры перемещаются в онлайн. Также Константин Аймедов отметил, что крайне важно развивать культуру ответственной игры и побороть стигму обращения к психиатрам, ведь именно они способны оказать наиболее эффективную помощь в преодолении зависимости.

Об игровой культуре говорила и другая представительница Центра, доктор юридических наук, доцент Зоряна Топорецкая. Она отметила, что культуру ответственного отношения к азартным играм нужно формировать с молодого возраста, из школы, и добавила, что сейчас курс "Основы здоровья" школьной программы содержит информацию о вреде алкоголя, табака и наркотиков, однако обходит опасность азартных игр.

Доктор юридических наук, доцент Зоряна Топорецкая

По словам юриста, государство, общество и бизнес должны сейчас объединить усилия по профилактике игровой зависимости, потому что "всегда лучше предупредить болезнь, чем лечить ее". Опираясь на исследования, в Украине должна быть создана универсальная стратегия или программа предотвращения игровой зависимости, которая будет информировать общество о рисках и опасностях азартных игр, путях решения проблем, а также служит методическим материалом для учителей, психологов, работников игорных заведений.

Директор по развитию бизнеса Vbet Ярослава Исаенко отметила, что легальным компаниям отрасли важно осознавать свою роль в построении культуры азартных развлечений и следить за соблюдением правил ответственной игры в том числе и на уровне персонала: "Знание принципов ответственной игры является обязательным требованием для работы в нашей компании. Более того, люди, работающие с клиентами, даже сдают специальный экзамен".

Директор по развитию бизнеса Vbet Ярослава Исаенко

О месте бизнеса в системной работе по предотвращению игровой зависимости говорила и PR-директор FAVBET Ксения Тюрикова: "Повышение социальной ответственности крупных гемблинговых компаний является глобальным трендом, который мы наблюдаем на примере Великобритании, США, Германии и других стран. Как ответственный оператор азартных игр, FAVBET стремится обеспечить максимальный комфорт и безопасность игроков, поэтому мы поддержали это исследование и первыми открыли наши заведения для специалистов проекта".

PR-директор FAVBET Ксения Тюрикова

По словам Ксении Тюриковой, выводы и рекомендации, сделанные по итогам исследования, будут тщательно проработаны компанией и найдут отражение в ряде продуктов для профилактики игромании как на уровне бизнеса, так и среди игроков. В том числе в FAVBET рассматривается применение искусственного интеллекта для выявления признаков зависимости даже в онлайн-пространстве.

Публикация результатов исследования намечена на июль 2023 года. Впрочем, уже сейчас все задействованные стороны наладили диалог по поводу дальнейших шагов и работают над рядом совместных инициатив. "Общество, бизнес и государство объединяются вместе, чтобы формировать ответственное отношение к игре и формировать культуру азартной игры", — подчеркнула руководитель ГС "Центр ответственной игры" Марина Слободниченко.

Руководитель Responsible Gambling Center Марина Слободниченко

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Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года № 137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО №БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года № 433.