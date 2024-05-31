Комитет арбитров УАФ выбрал рефери на решающие поединки за право выступать в элитном дивизионе.

В воскресенье, 2 июня, состоятся ответные матчи плей-офф по УПЛ. Напомним, Верес и Эпицентр расписали боевую ничью (1:1), а Оболонь в "дуэли спальных районов" минимально одолела Левый берег (1:0).

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На поединке в Ровно главным арбитром будет работать Александр Деревинский (Хмельницкий), а его ассистентами станут Семен Шлончак (Черкассы) и Алексей Миронов (Полтава). Четвертым арбитром будет Дмитрий Кубряк (Одесса). За VAR будет отвечать Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Дуэль двух киевских команд будет обслуживать Николай Балакин (Киевская обл.). На линиях ему будут помогать Александр Беркут (Сумы) и Виктор Матяш (Донецк). Резервным арбитром будет Дмитрий Бондаренко (Одесса). Видеоповторы будет контролировать Александр Шандор из Львова.

К слову, дуэль между Левым берегом и Оболонью начнется в 16:00, а Верес и Эпицентр стартуют на час позже – в 17:00.

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