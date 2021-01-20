"Фармацевты" повели в счете уже на 14-й минуте: Бейли роскошной передачей вывел на свидание с кипером Мусса Диаби и форвард хозяев переиграл Бюрки в ближнем бою.

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"Шмели" сумели отыграться в середине второго тайма, когда Юлиан Брандт классно положил мяч в угол с полукруга штрафной после паса Геррейро. Но на 80-й Байер вырвал победу. Это юный Флориан Вирц классно воспользовался своей возможностью после зрячей передачи того же Диаби.

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