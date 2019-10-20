Битва претендентов на верхнюю "шестерку" УПЛ в видеообзоре матча Мариуполь – СК Днепр-1 – 1:0

Мариуполь дома минимально одолел СК Днепр-1. Смотрите видео гола и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

Первый матч воскресенья в УПЛ подарил противостояние между лидерами нижней половины турнирной таблицы. Обе команды не хотели легко отдавать очки сопернику, поэтому зрители увидели немало борьбы, которая существенно замедляла темп.

В конце концов, Мариуполь смог вырвать победу благодаря голу Федорчука, который на 82-й минуте получил передачу в последней трети поля, обыгрался в касание с Мишневым и мощно пробил метров с 24-х точно в левую девятку – 1:0!

Азовцы набрали 13 очков и поднялись на седьмую позицию в турнирной таблице. СК Днепр-1 опустился на восьмую строчку – 11 баллов.

Мариуполь на последних минутах вырвал победу над СК Днепр-1