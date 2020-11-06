Битва обидчиков Зари в видеообзоре матча Лестер – Брага – 4:0
09:55 - Читати українською
Лестер раздавил Брагу в матче 3 тура Лиги Европы. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
завершено
Соперники имели две победы в предыдущих турах (над Зарей и АЕКом), поэтому поединок определял единоличного лидера группы. Лестер не оставил сомнений, отгрузив португальцам четыре мяча.
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Главным героем матча стал Келечи Ихеаначо. Форвард "лис" отметился дублем и отдал голевую передачу на Прата. Добил Брагу полузащитник Джеймс Мэддисон.
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