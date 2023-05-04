Лучший момент первого тайма создал Денис Резепов. Хавбек Ингульца мощно пробил из-за пределов штрафной, но перекладина спасла Кривбасс.

Кривбасс в большинстве расписал скучную ничью с Ингульцем – стойка, перекладина и "адские муки" УПЛ

После перерыва остроты также не хватало. Вспоминается лишь роскошный сейв Клищука и попадание Лунева в стойку с острого угла. Доигрывал Ингулец в меньшинстве, поскольку Головкину показали вторую желтую. 0:0 – ничья в дуэли Сергея Ковальца и Юрия Вернидуба.