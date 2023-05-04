Битва Ковальца и Вернидуба с удалением в видеообзоре матча Ингулец – Кривбасс
16:47 - Читати українською
Ингулец встречался с Кривбассом в 24 туре УПЛ. Смотрите видеообзор поединка.
Лучший момент первого тайма создал Денис Резепов. Хавбек Ингульца мощно пробил из-за пределов штрафной, но перекладина спасла Кривбасс.
Кривбасс в большинстве расписал скучную ничью с Ингульцем – стойка, перекладина и "адские муки" УПЛ
После перерыва остроты также не хватало. Вспоминается лишь роскошный сейв Клищука и попадание Лунева в стойку с острого угла. Доигрывал Ингулец в меньшинстве, поскольку Головкину показали вторую желтую. 0:0 – ничья в дуэли Сергея Ковальца и Юрия Вернидуба.
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