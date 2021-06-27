Один из фаворитов Евро – сборная Италии – столкнулась с проблемами уже в 1/8 финала. Непростым соперником для "Скуадры Адзурры" стала Австрия, которая потеснила Украину со второго места в группе С. В основное время команды не смогли забить ни одного мяча и оставили все самое интересное на экстратайм. Это дополнительное время стало первым на турнире. И то, что австрийцы не пропустили – не случайно.

За 120 минут итальянцы только 6 раз попали в створ. Но этого оказалось достаточно для победы в экстратайме. Сначала свежий Федерико Кьеза открыл счет. А удвоил преимущество Маттео Пессина через 10 минут. Саша Калайджич подарил австрийцам надежду, но Италия выстояла и теперь сыграет в четвертьфинале с победителем пары Бельгия – Португалия.

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Первой сборной в четвертьфинале Евро-2020 стала Дания. Скандинавы разгромили Уэльс со счетом 4:0. Героем поединка стал Каспер Дольберг, который впервые на этом чемпионате Европы вышел в стартовом составе сборной Дании. Нападающий Ниццы открыл счет в первом тайме ударом из-за пределов штрафной. Сразу после перерыва Дольберг оформил дубль. Точку же в конце игры поставили партнер Руслана Малиновского Йоаким Меле и нападающий Барселоны Мартин Брейтуэйт.

Нидерланды и Чехия в 1/8 финала Евро определят, кто сыграет с Данией. Именно они откроют второй игровой день раунда плей-офф. К своему стартовому матчу "оранье" подходят в статусе команды с лучшей атакой. Подопечные Франка де Бура без особых проблем выиграли группу С, набрав 9 очков и по 3 матча забив 8 голов – больше всех на групповом этапе нынешнего Евро. Чехи стали только одной из четырех лучших третьих команд.

У специалистов фаворитом является именно команда Франка де Бура. Коэффициент на победу Нидерландов – 1.68. На Чехию – 5.6. Ничья – 4.00. Поединок 1/8 финала чемпионата Европы между Нидерландами и Чехией начнется в 19:00.

Завершит игровой день раунда плей-офф поединок с участием действующих чемпионов. В первом раунде на вылет Португалии будет противостоять первая команда в рейтинге ФИФА – Бельгия. И если "красные дьяволы" уверенно выиграли свою группу, то европейские бразильцы финишировали только третьими в группе смерти с Францией и Германией. Коэффициент на то, что Бельгия пройдет в четвертьфинал – 1.74. На Португалию – 2.17.

Поединок Бельгия – Португалия стартует в 22:00 по Киеву.