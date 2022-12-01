Колос вышел вперед уже на 10-й минуте – свой первый гол в сезоне в стиле Кобина бисиклетой забил Болбат. Вскоре возле свомх ворот начудил Волынец: сначала он едва не отдал мяч сопернику, когда решил его обыграть в собственной штрафной, а через мгновение, пытаясь отобрать мяч у Мышнева, завалил последнего. Булеца с пенальти сравнял счет – 1:1.

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В конце первого тайма Кирюханцев с близкого расстояния замыкал прострел партнера по центру – Волынец в падении вынес на угловой. В ответ Ореховский запорил роскошный момент из района одиннадцатиметрового, пробив в нескольких метрах от стойки.

После перерыва Чоботенко отозвался на подачу с углового и головой результативно замкнул в левый угол. Спустя немного Заря снова сравняла: на прострел с правого фланга среагировал Кирюханцев, защитник пытался заблокировать удар, чем дезориентировал кипера и сфера легко влетела в сетку. Матч дважды останавливали: первый раз из-за тревоги, второй – из-за выключения освещения на стадионе.

В конце концов финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Заря набрала 28 очков и осталась на 4-й строчке турнирной таблицы УПЛ. Колос, имея в активе 20 пунктов, держится шестым.

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